Книгу с уникальным архивом президента Карпатской Украины выдали на Закарпатье

Представили издание общественности председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, распорядитель архива Августина Волошина Александр Снигурский, составитель книги Игорь Лихтей и издатель Виктор Браславец.

"История о том, как этот уникальный архив попал ко мне, имеет несколько детективный характер. Мой университетский друг в 1997 году решил с семьей выехать в Венгрию. Мы помогали ему паковать и отправлять вещи за границу. Однажды он позвал меня и сказал, что передать мне две вещи - велосипед для моего сына и альбомы с документами, связанными с Волошиным. Он сказал, что эти материалы были найдены на чердаке, и их он не может вывезти за границу, ведь это достояние Украины. Я был поражен содержанием этих двух альбомов - там были поздравления к юбилеям, датированные 1924 и 1934 годами, документы на именных бланках с огромным количеством печатей различных гуманитарных обществ, религиозных организаций, масса вещей из Ватикана, Рим, Питтсбурга ... На большинстве тех документов был изображен трезубец, а в те времена это было довольно не типично. И я понял, что это имеет огромное историческое и культурное значимость ... Материалы ждали издание 20 лет. Я бесконечно благодарен, что такая возможность появилась ", - рассказал А. Снигурский.

"Среди документов есть много открыток с поздравлениями к 50-летию и 60-летию Августина Волошина написанные политиками, известными деятелями других государств, представителями духовенства на украинском языке. Возможно, это не тот украинский, к которой мы сейчас привыкли, но факт свидетельствует о том, что Закарпатье и местная интеллигенция считали себя частью Украины ... ", - добавил Г. Москаль.

Некоторые поздравительные открытки были украшены желто-голубыми лентами, которые теперь являются частью архива. В целом же найдены материалы содержат 700 листов Августину Волошину, из которых в книгу вошли около 300. другими документами еще будут работать специалисты, и вероятно они станут частью следующего издания. Остается загадкой и то, как архив президента Карпатской Украины оказался на чердаке одного из домов по улице Закарпатской в ​​Ужгороде.

Первая книга вышла тиражом 300 экземпляров за финансирование областного бюджета в рамках программы поддержки книгоиздания.

Как ранее сообщал, 18 марта Музей президента Карпатской Украины появится в Закарпатье.