Книгу с уникальным архивом президента Карпатской Украины выдали на Закарпатье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160283 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118238 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117557 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113121 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104664 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154607 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Книгу с уникальным архивом президента Карпатской Украины выдали на Закарпатье

Книгу с уникальным архивом президента Карпатской Украины выдали на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 14194 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня, 29 марта, в пресс-центре Закарпатской ОГА состоялась презентация книги "Августин Волошин: два юбилея", в которой впервые опубликовано уникальный архив президента Карпатской Украины, передает корреспондент УНН.

Представили издание общественности председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, распорядитель архива Августина Волошина Александр Снигурский, составитель книги Игорь Лихтей и издатель Виктор Браславец.

"История о том, как этот уникальный архив попал ко мне, имеет несколько детективный характер. Мой университетский друг в 1997 году решил с семьей выехать в Венгрию. Мы помогали ему паковать и отправлять вещи за границу. Однажды он позвал меня и сказал, что передать мне две вещи - велосипед для моего сына и альбомы с документами, связанными с Волошиным. Он сказал, что эти материалы были найдены на чердаке, и их он не может вывезти за границу, ведь это достояние Украины. Я был поражен содержанием этих двух альбомов - там были поздравления к юбилеям, датированные 1924 и 1934 годами, документы на именных бланках с огромным количеством печатей различных гуманитарных обществ, религиозных организаций, масса вещей из Ватикана, Рим, Питтсбурга ... На большинстве тех документов был изображен трезубец, а в те времена это было довольно не типично. И я понял, что это имеет огромное историческое и культурное значимость ... Материалы ждали издание 20 лет. Я бесконечно благодарен, что такая возможность появилась ", - рассказал А. Снигурский.

"Среди документов есть много открыток с поздравлениями к 50-летию и 60-летию Августина Волошина написанные политиками, известными деятелями других государств, представителями духовенства на украинском языке. Возможно, это не тот украинский, к которой мы сейчас привыкли, но факт свидетельствует о том, что Закарпатье и местная интеллигенция считали себя частью Украины ... ", - добавил Г. Москаль.

Некоторые поздравительные открытки были украшены желто-голубыми лентами, которые теперь являются частью архива. В целом же найдены материалы содержат 700 листов Августину Волошину, из которых в книгу вошли около 300. другими документами еще будут работать специалисты, и вероятно они станут частью следующего издания. Остается загадкой и то, как архив президента Карпатской Украины оказался на чердаке одного из домов по улице Закарпатской в ​​Ужгороде.

Первая книга вышла тиражом 300 экземпляров за финансирование областного бюджета в рамках программы поддержки книгоиздания.

Как ранее сообщал, 18 марта Музей президента Карпатской Украины появится в Закарпатье.

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