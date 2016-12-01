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Книгу “Апостол” намагалися вивезти в РФ на замовлення втікачів з України — СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Книгу “Апостол” намагалися незаконно вивезти до Росії на замовлення людей, які виїхали з України кілька років тому. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного слідчого управління Григорій Остафійчук, передає кореспондент УНН.

Книгу “Апостол” намагалися вивезти в РФ на замовлення втікачів з України — СБУ

“Ця людина (затриманий — ред.) виїжджала в РФ, а саме в Бєлгородську область, де отримала замовлення на перевезення цієї книги саме в Російську Федерацію. Ми допускаємо, і одна із версій слідства, яка відпрацьовується в першу чергу, що ця людина має відношення до певних осіб які з тих чи інших причин виїхали з території України кілька років тому”, — сказав Г.Остафійчук.

За його словами, знайдений “Апостол”, швидше за все, з приватної колекції, а не з бібліотеки ім.Вернадського.

"Зараз призначена судова експертиза і після її завершення ми знатимемо чіткі параметри і характеристики цієї книги“,- сказав Г.Остафійчук.

Він нагадав, що 16 листопада СБУ затримала громадянина, який намагався в обхід митного контролю вивезти книгу “Апостол”.

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