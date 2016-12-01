Книгу "Апостол" пытались вывезти в РФ на заказ беженцев из Украины - СБУ

"Этот человек (задержанный - ред.) выезжал в РФ, а именно в Белгородскую область, где получил заказ на перевозку этой книги именно в Российскую Федерацию. Мы допускаем, и одна из версий следствия, которая отрабатывается в первую очередь, что этот человек имеет отношение к определенным лицам, которые по тем или иным причинам выехали с территории Украины несколько лет назад", - сказал Г.Остафийчук.

По его словам, найденный "Апостол", скорее всего, из частной коллекции, а не из библиотеки Вернадского.

"Назначена судебная экспертиза и после ее завершения мы будем знать четкие параметры и характеристики этой книги", - сказал Г.Остафийчук.

Он напомнил, что 16 ноября СБУ задержала гражданина, который пытался в обход таможенного контроля вывезти книгу "Апостол".