Книги про “Новоросію” прибрали зі стендів книжкового ярмарку у Мінську - ЗМІ

Як пише видання, 8 лютого, у день відкриття ярмарку, деякі російські видавництва виставили на свої стенди книги, які були розцінені відвідувачами як такі, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Тож вранці 9 лютого цю літературу прибрали, запевнив кореспондента білоруської служби Радіо Свобода представник видавництва “Макбел”, організатора виставки.

Російське видавництво “Книжковий світ” представило антиукраїнську літературу: “Лицарі Новоросії. Хроніки Кореспондента легендарного Мотороли” Геннадія Дубового, “Донбас: від Слов’янська до Дебальцева” Михайла Полікарпова, “Ляльки і ляльководи. Українські катастрофи” Анатолія Несміяна.

Нагадаємо, Україна заборонила ввезення з Росії книг пропагандистського спрямування і антиукраїнського змісту.