Книги о "Новороссии" убрали со стендов книжной ярмарки в Минске - СМИ

Как пишет издание, 8 февраля, в день открытия ярмарки, некоторые российские издательства выставили на свои стенды книги, которые были расценены посетителями как такие, что разжигают межнациональную рознь. Поэтому утром 9 февраля эту литературу убрали, заверил корреспондента белорусской службы Радио Свобода представитель издательства "Макбел", организатора выставки.

Российское издательство "Книжный мир" представило антиукраинскую литературу: "Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы "Геннадия Дубового," Донбасс от Славянска до Дебальцево "Михаила Поликарпова," Куклы и кукловоды. Украинский катастрофы "Анатолия Несмеяна.

Напомним, Украина запретила ввоз из России книг пропагандистского направления и антиукраинского содержания.