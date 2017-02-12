Книги М.Коперника, Д.Аліг'єрі, Г.Галілея, Л.да Вінчі та І.Ньютона викрали у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Антикварні книги на суму більше двох мільйонів фунтів стерлінгів були вкрадені в західному Лондоні, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Зловмисники вкрали більш ніж 160 книг, багато із яких датуються XV і XVI століттям, зі сховища поблизу аеропорту Хітроу.
Викрадення сталося між 29 і 30 січня, але відомо про нього стало тільки зараз.
Крадії зламали систему захисту і пробралися через дах на склад. Відомо, що троє грабіжників просвердлили отвори у вікнах із посиленого скловолокна і на 12-метрових мотузках спустилися в обладнане датчиками руху сховище, де книги очікували відвантаження і відправлення на виставку в США.
Серед вкрадених книг була робота Миколи Коперника 1543 року “Про обертання небесних сфер”, книги Галілео Галілея, Ісаака Ньютона, Леонардо да Вінчі, а також видання 1569 року “Божественної комедії” Данте Аліг’єрі.
На думку експертів, книги були вкрадені під замовлення певного колекціонера, оскільки “їх неможливо буде продати нікому з сумлінних дилерів або аукціонних будинків”.