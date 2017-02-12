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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Книги М.Коперника, Д.Алигьери, Галилея, Л.да Винчи и И. Ньютона похитили в Лондоне

Киев • УНН

 • 12083 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Антикварные книги на сумму более двух миллионов фунтов стерлингов были украдены в западном Лондоне, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Книги М.Коперника, Д.Алигьери, Галилея, Л.да Винчи и И. Ньютона похитили в Лондоне

Злоумышленники украли более 160 книг, многие из которых датируются XV и XVI веком, из хранилища вблизи аэропорта Хитроу.

Похищение произошло между 29 и 30 января, но известно о нем стало только сейчас.

Воры взломали систему защиты и пробрались через крышу на склад. Известно, что трое грабителей просверлили отверстия в окнах с усиленного стекловолокна и на 12-метровых веревках спустились в оборудовано датчиками движения хранилище, где книги ожидали отгрузки и отправки на выставку в США.

Среди украденных книг была работа Николая Коперника 1543 "О вращении небесных сфер", книги Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издание 1569 "Божественной комедии" Данте Алигьери.

По мнению экспертов, книги были украдены под заказ определенного коллекционера, поскольку "их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов".

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