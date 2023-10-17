Книга рекордів Гіннеса назвала новий найгостріший у світі перець
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Pepper X потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найгостріший перець у світі. Як повідомляє CBS News, відомий експерт Ед Керрі побив власний світовий рекорд із новим сортом перцю, який наразі виявився утричі гострішим, ніж попередній, передає УНН.
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Ед Керрі, експерт з перцю, раніше вже встановлював рекорд найгострішого перцю на Землі – це сталося десять років тому з сортом перцю Carolina Reaper. Нещодавно він вдосконалив результат. У минулий понеділок Книга рекордів Гіннеса публічно назвала його розробку Pepper X найгострішим перцем у світі.
Винахідник розробив Pepper X багато років тому, але не випустив його відразу. Експерт пояснив, що, так би мовити, тримав Pepper X у задній кишені на випадок, якщо інші виробники випустять щось гарячіше, ніж Carolina Reaper. Але ніхто не запропонував щось гарячіше, тому розробник вирішив презентувати Pepper X.
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"Це кульмінація великої роботи багатьох людей, - сказав Керрі у відеоролику "First We Feast". "Люди казали, що це неможливо, називали нас брехунами, а ми довели їм, що Pepper X насправді є найгострішим перцем у світі, офіційно від Гіннеса", - додав винахідник.
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