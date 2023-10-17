Книга рекордов Гиннеса назвала новый самый острый в мире перец

Детали

Эд Керри, эксперт по перцу, ранее уже устанавливал рекорд самого острого перца на Земле – это произошло десять лет назад с сортом перца Carolina Reaper. Недавно он усовершенствовал результат. В минувший понедельник Книга рекордов Гиннеса публично назвала его разработку Pepper X самым острым перцем в мире.

Изобретатель разработал Pepper X много лет назад, но не выпустил его сразу. Эксперт объяснил, что, так сказать, держал Pepper X в заднем кармане на случай, если другие производители выпустят что-то горячее, чем Carolina Reaper. Но никто не предложил что-то горячее, поэтому разработчик решил презентовать Pepper X.

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"Это кульминация большой работы многих людей, - сказал Керри в видеоролике "First We Feast". "Люди говорили, что это невозможно, называли нас лжецами, а мы доказали им, что Pepper X на самом деле является самым острым перцем в мире, официально от Гиннеса", - добавил изобретатель.

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