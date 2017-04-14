КНДР звинуватила в ескалації в Кореї "провокатора" Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Хан Сон Рйоль поклав на США відповідальність за ескалацію на корейському півострові та заявив, що КНДР готова завдати "превентивного удару" по американських силах в регіоні, передає УНН з посиланням на ВВС.
Хан Сон Рйоль заявив, що відповідальність за ситуацію в Кореї лежить в першу чергу на президенті США Дональді Трампі.
Своїми "агресивними твітами" Д.Трамп "створює неприємності", - заявив він в інтерв'ю АР.
"Трамп постійно створює провокації своїми агресивними заявами... Тому проблеми створюють саме Трамп і США, а не КНДР", - заявив дипломат.
Також Хан Сон Рйоль запевнив, що Північна Корея готова завдати удару по силах США в регіоні, якщо буде занепокоєна маневрами біля її кордонів.
"Якщо США почне безрозсудні військові маневри, КНДР відповість превентивним ударом... У нашому розпорядженні вже є потужний ядерний інструмент стримування, і ми, звичайно, не будемо сидіти склавши руки і чекати попереджувального удару від США", - сказав дипломат.
Північна Корея регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на численні вимоги ООН припинити запуски. Після чергових випробувань, що відбулися в березні, в КНДР заявили, що провели навчання з нанесення удару по американських базах в Японії.
Анонімний представник американської адміністрації в п'ятницю знову заявив, що США розглядають можливість застосування військової сили проти КНДР. За словами чиновника, це відбувається на тлі чуток про те, що в Північній Кореї готуються провести тестовий запуск ракети з ядерною боєголовкою. Проведення цього випробування - лише питання часу, сказав американський чиновник.
Президент США Дональд Трамп за останні тижні зробив кілька заяв, в яких обіцяв "розправитися" з КНДР.
Нагадаємо, 9 квітня ударне угруповання американського флоту на чолі з атомним авіаносцем "Карл Вінсон" отримала наказ висунутися в західну частину Тихого океану.