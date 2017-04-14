КНДР обвинила в эскалации в Корее "провокатора" Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рёль возложил на США ответственность за эскалацию на корейском полуострове и заявил, что КНДР готова нанести "превентивный удар" по американским силам в регионе, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Хан Сон Рёль заявил, что ответственность за ситуацию в Корее лежит в первую очередь на президенте США Дональде Трампе.
Своими "агрессивными твитами" Д.Трамп "создает неприятности", - заявил он в интервью АР.
"Трамп постоянно создает провокации своими агрессивными заявлениями... Поэтому проблемы создают именно Трамп и США, а не КНДР", - заявил дипломат.
Также Хан Сон Рёль заверил, что Северная Корея готова нанести удар по силам США в регионе, если будет обеспокоена маневрами у ее границ.
"Если США начнет безрассудные военные маневры, КНДР ответит превентивным ударом... В нашем распоряжении уже есть мощный ядерный инструмент сдерживания, и мы конечно не будем сидеть сложа руки и ждать упреждающего удара от США", - сказал дипломат.
Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски. После очередных испытаний, состоявшихся в марте, в КНДР заявили, что провели учения по нанесению удара по американским базам в Японии.
Анонимный представитель американской администрации в пятницу вновь заявил, что США рассматривают возможность применения военной силы против КНДР. По словам чиновника, это происходит на фоне слухов о том, что в Северной Корее готовятся провести тестовый запуск ракеты с ядерной боеголовкой. Проведение этого испытания - лишь вопрос времени, сказал американский чиновник.
Президент США Дональд Трамп за последние недели сделал несколько заявлений, в которых обещал "разделаться" с КНДР.
Напомним, 9 апреля ударная группировка американского флота во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.