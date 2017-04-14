КНДР обвинила в эскалации в Корее "провокатора" Д.Трампа

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47815 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104239 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160278 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118235 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117556 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104663 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154604 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КНДР обвинила в эскалации в Корее "провокатора" Д.Трампа

КНДР обвинила в эскалации в Корее "провокатора" Д.Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рёль возложил на США ответственность за эскалацию на корейском полуострове и заявил, что КНДР готова нанести "превентивный удар" по американским силам в регионе, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Хан Сон Рёль заявил, что ответственность за ситуацию в Корее лежит в первую очередь на президенте США Дональде Трампе.

Своими "агрессивными твитами" Д.Трамп "создает неприятности", - заявил он в интервью АР.

"Трамп постоянно создает провокации своими агрессивными заявлениями... Поэтому проблемы создают именно Трамп и США, а не КНДР", - заявил дипломат.

Также Хан Сон Рёль заверил, что Северная Корея готова нанести удар по силам США в регионе, если будет обеспокоена маневрами у ее границ.

"Если США начнет безрассудные военные маневры, КНДР ответит превентивным ударом... В нашем распоряжении уже есть мощный ядерный инструмент сдерживания, и мы конечно не будем сидеть сложа руки и ждать упреждающего удара от США", - сказал дипломат.

Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на многочисленные требования ООН прекратить запуски. После очередных испытаний, состоявшихся в марте, в КНДР заявили, что провели учения по нанесению удара по американским базам в Японии.

Анонимный представитель американской администрации в пятницу вновь заявил, что США рассматривают возможность применения военной силы против КНДР. По словам чиновника, это происходит на фоне слухов о том, что в Северной Корее готовятся провести тестовый запуск ракеты с ядерной боеголовкой. Проведение этого испытания - лишь вопрос времени, сказал американский чиновник.

Президент США Дональд Трамп за последние недели сделал несколько заявлений, в которых обещал "разделаться" с КНДР.

Напомним, 9 апреля ударная группировка американского флота во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.

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