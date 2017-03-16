КНДР звинуватила у вбивстві Кім Чен Нама Вашингтон і Сеул
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У зовнішньополітичному відомстві КНДР стверджують, що вбивство Кім Чен Нама, брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина, стало результатом таємної політичної змови між США та Південною Кореєю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Як заявив у четвер у Пекіні північнокорейський дипломат Пак Мйонг Хо, вбивство Кім Чен Нама стало “огидним та надзвичайно небезпечним” планом Вашингтона і Сеула, покликаним зіпсувати імідж КНДР та повалити нинішню владу в країні.
Нагадаємо, Інтерпол оголосив у розшук чотирьох громадян КНДР, підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама. Відомо, що в день убивства підозрювані перебували в аеропорту Куала-Лумпура. Правоохоронці припускають, що зараз вони у Пхеньяні.