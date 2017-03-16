КНДР обвинила в убийстве Ким Чен Нама Вашингтон и Сеул

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 50403 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107391 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122789 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181961 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132701 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126360 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118489 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106588 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107613 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103938 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КНДР обвинила в убийстве Ким Чен Нама Вашингтон и Сеул

КНДР обвинила в убийстве Ким Чен Нама Вашингтон и Сеул

Киев  •  УНН

 • 9939 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Во внешнеполитическом ведомстве КНДР утверждают, что убийство Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, стало результатом тайного политического сговора между США и Южной Кореей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как заявил в четверг в Пекине северокорейский дипломат Пак Мйонг Хо, убийство Ким Чен Нама стало "отвратительным и чрезвычайно опасным" планом Вашингтона и Сеула, призванным испортить имидж КНДР и свергнуть нынешнюю власть в стране.

Напомним, Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама. Известно, что в день убийства подозреваемые находились в аэропорту Куала-Лумпура. Правоохранители предполагают, что сейчас они в Пхеньяне.

 

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