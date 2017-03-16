КНДР обвинила в убийстве Ким Чен Нама Вашингтон и Сеул

Как заявил в четверг в Пекине северокорейский дипломат Пак Мйонг Хо, убийство Ким Чен Нама стало "отвратительным и чрезвычайно опасным" планом Вашингтона и Сеула, призванным испортить имидж КНДР и свергнуть нынешнюю власть в стране.

Напомним, Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама. Известно, что в день убийства подозреваемые находились в аэропорту Куала-Лумпура. Правоохранители предполагают, что сейчас они в Пхеньяне.