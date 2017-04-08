КНДР: Удар США у Сирії доводить, що ядерна зброя потрібна

Сам ракетний обстріл військами США авіабази в Сирії в Пхеньяні називають “неприпустимим актом агресії проти суверенної держави”.

Крім того, цей обстріл “мільйон разів доводить”, що рішення Пхеньяна “посилити можливості ядерного стримування” було правильним. Про це заявили в МЗС КНДР.