КНДР: Удар США у Сирії доводить, що ядерна зброя потрібна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У КНДР заявили, що вони не збираються згортати свою ядерну програму, навпаки через завданий США ракетний удар по Сирії вважає її правильним рішенням. Про це в суботу, 8 квітня, заявили в КНДР, передає УНН з посиланням на AFP.
Сам ракетний обстріл військами США авіабази в Сирії в Пхеньяні називають “неприпустимим актом агресії проти суверенної держави”.
Крім того, цей обстріл “мільйон разів доводить”, що рішення Пхеньяна “посилити можливості ядерного стримування” було правильним. Про це заявили в МЗС КНДР.