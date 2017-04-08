КНДР: Удар США в Сирии доказывает, что ядерное оружие необходимо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В КНДР заявили, что они не собираются сворачивать свою ядерную программу, наоборот через нанесенный США ракетный удар по Сирии считает ее правильным решением. Об этом в субботу, 8 апреля, заявили в КНДР, передает УНН со ссылкой на AFP.
Сам ракетный обстрел войсками США авиабазы в Сирии в Пхеньяне называют “недопустимым актом агрессии против суверенного государства”.
Кроме того, этот обстрел “миллион раз доказывает”, что решение Пхеньяна “усилить возможности ядерного сдерживания” было правильным. Об этом заявили в МИД КНДР.