КНДР: Удар США в Сирии доказывает, что ядерное оружие необходимо

Сам ракетный обстрел войсками США авиабазы ​​в Сирии в Пхеньяне называют “недопустимым актом агрессии против суверенного государства”.

Кроме того, этот обстрел “миллион раз доказывает”, что решение Пхеньяна “усилить возможности ядерного сдерживания” было правильным. Об этом заявили в МИД КНДР.