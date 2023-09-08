КНДР спустила на воду новий тактичний атомний підводний човен

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«Церемонія спуску підводного човна на воду оголосила про початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР», — заявили в KCNA.

«Досягнення швидкого розвитку наших військово-морських сил... є пріоритетом, який не можна відкладати, враховуючи... нещодавні агресивні кроки та військові дії ворогів», — сказав північнокорейський лідер у своїй промові, ймовірно, маючи на увазі Сполучені Штати та Південну Корею.

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Лідер КНДР Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії запуску в середу, заявив, що озброєння флоту ядерною зброєю є невідкладним завданням і пообіцяв передати більше підводних і надводних кораблів, оснащених тактичною ядерною зброєю, військово-морським силам, повідомляє інформаційне агентство KCNA.

За словами Кіма, підводний човен № 841, названий на честь північнокорейської історичної особи «Герой Кім Кун Ок», виконуватиме свою бойову місію як «один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил» Північної Кореї.

Північна Корея планує перетворити свої існуючі підводні човни на ударні підводні човни з ядерною зброєю та прискорити свій поштовх до будівництва атомних підводних човнів, сказав Кім.

Раніше

Аналітики вперше помітили ознаки того, що принаймні один новий підводний човен будується в 2016 році, а в 2019 році державні ЗМІ показали, як Кім інспектує раніше не повідомлялося підводний човен, який був побудований під «його особливою увагою» і який буде працювати у водах біля східного узбережжя.

У той час державні ЗМІ не описували системи озброєння підводного човна та не повідомляли, де і коли проходила перевірка, але аналітики сказали, що очевидні розміри нового судна вказують на те, що воно призначене для перевезення ракет.

Якими саме ракетами буде озброєна нова підводний човен, не було відразу зрозуміло. Північна Корея провела випробування низки балістичних ракет з підводних човнів і крилатих ракет, які можна запускати з підводних човнів.

Також неясно, чи Північна Корея повністю розробила мініатюрні ядерні боєголовки, необхідні для встановлення на таких ракетах. Аналітики кажуть, що удосконалення менших боєголовок, швидше за все, буде ключовою метою, якщо КНДР відновить ядерні випробування.

Нагадаємо

КНДР провела імітацію “тактичної ядерної атаки” вранці в суботу, яка включала дві крилаті ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок, у відповідь на навчання союзників США та Південної Кореї.