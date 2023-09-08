КНДР спустила на воду новую тактическую атомную подводную лодку

Цитата

«Церемония спуска подводной лодки на воду объявила о начале новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», — заявили в KCNA.

«Достижение быстрого развития наших военно-морских сил... является приоритетом, который нельзя откладывать, учитывая... недавние агрессивные шаги и военные действия врагов», — сказал северокорейский лидер в своей речи, вероятно, имея в виду Соединенные Штаты и Южную Корею.

Детали

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии запуска в среду, заявил, что вооружение флота ядерным оружием является неотложной задачей и пообещал передать больше подводных и надводных кораблей, оснащенных тактическим ядерным оружием, военно-морским силам, сообщает информационное агентство KCNA.

По словам Кима, подводная лодка № 841, названная в честь северокорейской исторической личности «Герой Ким Кун Ок», будет выполнять свою боевую миссию как «одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил» Северной Кореи.

Северная Корея планирует превратить свои существующие подводные лодки в ударные подводные лодки с ядерным оружием и ускорить свой толчок к строительству атомных подводных лодок, сказал Ким.

Ранее

Аналитики впервые заметили признаки того, что по крайней мере одна новая подводная лодка строится в 2016 году, а в 2019 году государственные СМИ показали, как Ким инспектирует ранее не сообщавшуюся подводную лодку, которая была построена под «его особым вниманием» и которая будет работать в водах у восточного побережья.

В то время государственные СМИ не описывали системы вооружения подводной лодки и не сообщали, где и когда проходила проверка, но аналитики сказали, что очевидные размеры нового судна указывают на то, что оно предназначено для перевозки ракет.

Какими именно ракетами будет вооружена новая подводная лодка, не было сразу понятно. Северная Корея провела испытания ряда баллистических ракет с подводных лодок и крылатых ракет, которые можно запускать с подводных лодок.

Также неясно, полностью ли Северная Корея разработала миниатюрные ядерные боеголовки, необходимые для установки на таких ракетах. Аналитики говорят, что усовершенствование меньших боеголовок, скорее всего, будет ключевой целью, если КНДР возобновит ядерные испытания.

Напомним

КНДР провела имитацию “тактической ядерной атаки” утром в субботу, которая включала две крылатые ракеты большой дальности с имитацией ядерных боеголовок, в ответ на учения союзников США и Южной Кореи.