КНДР провела невдалий запуск ракети

“Північна Корея намагалася провести сьогодні вранці пуск невизначеною ракети в повіті Сінпхо провінції Південна провінція Хамгьон, однак, за оцінками, спроба була невдалою,” — наводить агентство заяву об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

Як повідомляв УНН, на параді в КНДР демонстрували балістичні ракети. Напередодні, у КНДР закликали іноземних журналістів готуватись до “великої і важливої події”.

Нагадаємо, у Пхеньяні, 15 квітня, проходив парад, присвячений 105-й річниці від дня народження Кир Ір Сена — засновника держави, діда нинішнього лідера країни Кім Чен Ина. Цей день в Північній Кореї називається Днем Сонця і вважається головним державним святом.