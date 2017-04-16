КНДР провела неудачный запуск ракеты

"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной", - приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Как сообщал УНН, на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты. Накануне, в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большой и важной события".

Напомним, в Пхеньяне, 15 апреля, проходил парад, посвященный 105-летию со дня рождения Кир Ир Сена - основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником.