КНДР провела масштабні артилерійські навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Північна Корея провела масштабні артилерійські навчання у вівторок. Про це повідомляє Xinhua, передає УНН.
Як зазначається з посиланням на місцеві ЗМІ, навчання провели з нагоди 85-ї річниці з дня заснування армії КНДР.
Були ознаки того, що військові КНДР проводять масштабні вогневі навчання поблизу міста Вонсан на східному узбережжі, повідомило джерело в уряді Південної Кореї.
Нагадаємо, КНДР заявила про готовність знищити американський авіаносець.