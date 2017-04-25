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КНДР провела масштабні артилерійські навчання

Київ • УНН

 • 11075 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Північна Корея провела масштабні артилерійські навчання у вівторок. Про це повідомляє Xinhua, передає УНН.

Як зазначається з посиланням на місцеві ЗМІ, навчання провели з нагоди 85-ї річниці з дня заснування армії КНДР.

Були ознаки того, що військові КНДР проводять масштабні вогневі навчання поблизу міста Вонсан на східному узбережжі, повідомило джерело в уряді Південної Кореї.

Нагадаємо, КНДР заявила про готовність знищити американський авіаносець.

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