КНДР провела масштабні артилерійські навчання

Як зазначається з посиланням на місцеві ЗМІ, навчання провели з нагоди 85-ї річниці з дня заснування армії КНДР.

Були ознаки того, що військові КНДР проводять масштабні вогневі навчання поблизу міста Вонсан на східному узбережжі, повідомило джерело в уряді Південної Кореї.

Нагадаємо, КНДР заявила про готовність знищити американський авіаносець.