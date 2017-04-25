КНДР провела масштабные артиллерийские учения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения во вторник. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.
Как отмечается со ссылкой на местные СМИ, обучение провели по случаю 85-й годовщины со дня основания армии КНДР.
Были признаки того, что военные КНДР проводят масштабные огневые учения вблизи города Вонсан на восточном побережье, сообщил источник в правительстве Южной Кореи.
Напомним, КНДР заявила о готовности уничтожить американский авианосец.