КНДР провела масштабные артиллерийские учения

Как отмечается со ссылкой на местные СМИ, обучение провели по случаю 85-й годовщины со дня основания армии КНДР.

Были признаки того, что военные КНДР проводят масштабные огневые учения вблизи города Вонсан на восточном побережье, сообщил источник в правительстве Южной Кореи.

Напомним, КНДР заявила о готовности уничтожить американский авианосец.