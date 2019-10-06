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КНДР погрожує припинити ядерні переговори із США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Північної Кореї у неділю, 6 жовтня, звинуватило уряд США у проведенні “ворожої політики” та використанні діалогу для внутрішніх цілей. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

КНДР погрожує припинити ядерні переговори із США

“Ми не маємо наміру вести такі жахливі переговори як зараз, поки США не зроблять істотного кроку, щоб повністю і безповоротно відмовитися від своєї ворожої політики щодо Північної Кореї”, — сказав речник міністерства, цитує агенція dpa з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Нагадаємо, 5 жовтня у Швеції відновилися ядерні переговори між делегаціями США та КНДР. У той самий день делегація КНДР заявила про провал переговорів. Натомість у США стверджують, що восьмигодинна дискусія сторін поблизу Стокгольма була “конструктивною”. Вашингтон запропонував провести наступну зустріч за два тижні.

Це була перша зустріч представників обох країн на робочому рівні після домовленості президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина про відновлення переговорів стосовно ядерної програми Пхеньяна у червні цього року.

За підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі, був підписаний спільний документ, який зобов’язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 лютого цього року другий в історії саміт між лідерами США та КНДР, який відбувався у в’єтнамському Ханої, завершився без жодних домовленостей. КНДР продовжила ракетні випробування.

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