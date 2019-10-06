КНДР угрожает прекратить ядерные переговоры с США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье, 6 октября, обвинило правительство США в проведении “враждебной политики” и использовании диалога для внутренних целей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Мы не намерены вести такие ужасные переговоры как сейчас, пока США не окажут существенного шага, чтобы полностью и бесповоротно отказаться от своей враждебной политики в отношении Северной Кореи”, — сказал представитель министерства, цитирует агентство dpa со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
Напомним, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В то же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. Зато в США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон вблизи Стокгольма была “конструктивной”. Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.
Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.
По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, был подписан совместный документ, который обязывает КНДР в полной денуклеаризации Корейского полуострова.
28 февраля этого года второй в истории саммит между лидерами США и КНДР, который проходил во вьетнамском Ханое завершился без договоренностей. КНДР продолжила ракетные испытания.