КНДР могла відновити роботу ядерного реактора в Йонбені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. КНДР, ймовірно, відновила роботу свого ядерного науково-дослідницького центру в Йонбені (провінція Пхенан-Пукто) потужністю 5 МВт. Про це повідомляє південнокорейський телеканал YTN з посиланням на дані аналізу супутникових знімків, датованих 17 та 25 лютого, інформує УНН.
На фотографіях видно, що з труб ядерного об'єкта піднімаються стовпи білої пари. Експерти при цьому зазначають, що на знімках не видно ознак зливу в сусідню річку води з системи охолодження реактора. З одного боку, це може говорити про те, що викид пари не пов'язані з роботою реактора. Однак не виключено, що трубопровід для скидання води може бути прихований у річці, зазначає телеканал.
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Крім цього, на фотографіях помітно, що на території об'єкта розбитий тимчасовий військовий табір.
Південнокорейські експерти вказують, що запуск реактора може свідчити про відновлення виробництва ізотопів, необхідних для ядерної програми КНДР.
У центрі Йонбен розташовані завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт, побудований фахівцями КНДР у 1986 році. За оцінкою експертів, за один рік у центрі Йонбен можна отримати досить матеріалів для виготовлення кількох ядерних зарядів.
Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин та члени південнокорейської делегації, які прибули у Пхеньян, домовилися працювати над зниженням військової напруженості на Корейському півострові, а також обговорили можливість проведення саміту лідерів двох країн.