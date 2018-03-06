КНДР могла возобновить работу ядерного реактора в Йонбёне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. КНДР, вероятно, возобновила работу своего ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне (провинция Пхёнан-Пукто) мощностью 5 МВт. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на данные анализа спутниковых снимков, датированных 17 и 25 февраля, сообщает УНН.
На фотографиях видно, что из труб ядерного объекта поднимаются столбы белого пара. Эксперты при этом отмечают, что на снимках не видно признаков слива в соседнюю реку воды из системы охлаждения реактора. С одной стороны, это может говорить о том, что выброс пара не связаны с работой реактора. Однако не исключено, что трубопровод для сброса воды может быть скрыт в реке, отмечает телеканал.
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Кроме этого, на фотографиях заметно, что на территории объекта разбит временный военный лагерь.
Южнокорейские эксперты указывают, что запуск реактора может свидетельствовать о восстановлении производства изотопов, необходимых для ядерной программы КНДР.
В центре Йонбёна расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в центре Йонбёна можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и члены южнокорейской делегации, прибывшие в Пхеньян, договорились работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также обсудили возможность проведения саммита лидеров двух стран.