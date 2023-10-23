КМВА: рф за рік запустила у бік Києва майже 400 "шахедів", 14 балістичних та понад 300 крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські окупанти за 12 останніх місяців запустили в напрямку Києва понад 300 крилатих ракет різного типу, 14 балістичних ракет та майже 400 ударних БпЛА типу «Shahed». Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, заяву якого наводить КМВА у Telegram, передає УНН.
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«Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони! Бо у ворога вистачає зброї, аби масовано атакувати українські міста», - сказав Попко.
Деталі
Він зазначив, що за статистикою лише для одного Києва за 12 останніх місяців рашисти запустили в напрямку столиці:
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- понад 300 крилатих ракет різного типу;
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- 14 балістичних ракет;
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- майже 400 ударних БпЛА типу «Shahed».
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«Тому нарощування систем ППО – пріоритет і для Києва, і для решти міст України. Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе – ефективні системи ППО, де поєднується новітні і старі зразки, радянські і натівські», - зазначив Попко.
Він наголосив, що Україна очікує підтримки від союзників та партнерів.
«Кожен зенітно-ракетний комплекс, кожен «Gepard» чи кожен «Piorun» - це збережені життя і внесок в нашу Перемогу!» - додав Попко.
Доповнення
У небі над Україною за ніч знищили ракету Х-59 та 14 ударних дронів.