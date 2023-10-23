КМВА: рф за год запустила в сторону Киева почти 400 "шахедов", 14 баллистических и более 300 крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские оккупанты за 12 последних месяцев запустили в направлении Киева более 300 крылатых ракет различного типа, 14 баллистических ракет и почти 400 ударных БпЛА типа «Shahed». Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, заявление которого приводит КГВА в Telegram, передает УНН.
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«Нам нужно больше средств противовоздушной обороны! Потому что у врага хватает оружия, чтобы массированно атаковать украинские города», - сказал Попко.
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Он отметил, что по статистике только для одного Киева за 12 последних месяцев рашисты запустили в направлении столицы:
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- более 300 крылатых ракет различного типа;
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- 14 баллистических ракет;
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- почти 400 ударных БпЛА типа «Shahed».
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«Поэтому наращивание систем ПВО – приоритет и для Киева, и для остальных городов Украины. Мы не откажемся от любого вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное – эффективные системы ПВО, где сочетается новейшие и старые образцы, советские и натовские», - отметил Попко.
Он подчеркнул, что Украина ожидает поддержки от союзников и партнеров.
«Каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый «Gepard» или каждый «Piorun» - это сохраненные жизни и вклад в нашу Победу!» - добавил Попко.
Дополнение
В небе над Украиной за ночь уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов.