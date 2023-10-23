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КМВА: рф за год запустила в сторону Киева почти 400 "шахедов", 14 баллистических и более 300 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 181118 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские оккупанты за 12 последних месяцев запустили в направлении Киева более 300 крылатых ракет различного типа, 14 баллистических ракет и почти 400 ударных БпЛА типа «Shahed». Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, заявление которого приводит КГВА в Telegram, передает УНН.

КМВА: рф за год запустила в сторону Киева почти 400 "шахедов", 14 баллистических и более 300 крылатых ракет

Цитата

«Нам нужно больше средств противовоздушной обороны! Потому что у врага хватает оружия, чтобы массированно атаковать украинские города», - сказал Попко.

Детали

Он отметил, что по статистике только для одного Киева за 12 последних месяцев рашисты запустили в направлении столицы:

  • более 300 крылатых ракет различного типа;
  • 14 баллистических ракет;
  • почти 400 ударных БпЛА типа «Shahed».

«Поэтому наращивание систем ПВО – приоритет и для Киева, и для остальных городов Украины. Мы не откажемся от любого вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное – эффективные системы ПВО, где сочетается новейшие и старые образцы, советские и натовские», - отметил Попко.

Он подчеркнул, что Украина ожидает поддержки от союзников и партнеров.

«Каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый «Gepard» или каждый «Piorun» - это сохраненные жизни и вклад в нашу Победу!» - добавил Попко.

Дополнение

В небе над Украиной за ночь уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов.

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