КМВА: через падіння частини ракети у столиці загинув 55-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Київська міська військова адміністрація у Telegram повідомляє, що через падіння частини ракети у столиці загинув 55-річний чоловік, пише УНН.
Цитата
"За попередньою інформацією в Голосієвському районі внаслідок падіння частини ракети загинув чоловік (55 роки). Також відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу!" - повідомили у КМВА.
Інформація уточнюється.
Доповнення
У результаті влучання ракети у Голосіївському районі Києва відомо про одного загиблого і двох поранених, повідомляв мер столиці Віталій Кличко.