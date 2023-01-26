КМВА: через падіння частини ракети у столиці загинув 55-річний чоловік

Цитата

"За попередньою інформацією в Голосієвському районі внаслідок падіння частини ракети загинув чоловік (55 роки). Також відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу!" - повідомили у КМВА.

Інформація уточнюється.

Доповнення

У результаті влучання ракети у Голосіївському районі Києва відомо про одного загиблого і двох поранених, повідомляв мер столиці Віталій Кличко.