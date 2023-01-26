КГВА: из-за падения части ракеты в столице погиб 55-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Киевская городская военная администрация в Telegram сообщает, что из-за падения части ракеты в столице погиб 55-летний мужчина, пишет УНН.
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"По предварительной информации в Голосеевском районе в результате падения части ракеты погиб мужчина (55 лет). Также известно о двух пострадавших. Им оказали медицинскую помощь!" - сообщили в КГВА.
Информация уточняется.
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В результате попадания ракеты в Голосеевском районе Киева известно об одном погибшем и двух раненых, сообщал мэр столицы Виталий Кличко.