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КМУ погодив спрощене проходження митних процедур для пасажирів поїзда Київ-Львів-Перемишль

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Напередодні нового року Кабінет міністрів України затвердив розпорядження № 1016-р від 23.12.2016 “Про проведення експерименту щодо здійснення прикордонного та митного контролю в електропоїзді “Інтерсіті+” сполученням Київ-Львів-Перемишль. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

Розпорядженням передбачено опрацювання всіма причетними службами та запровадження механізму прикордонного та митного контролю під час руху поїзда між станціями Львів і Мостиська-2 та у зворотному напрямку.

“Тепер час у дорозі майже на годину зменшився — до 6 годин 40 хвилин. Також підтримка Уряду вказує на те, що ПАТ „Укрзалізниця“ рухається у вірному напрямку, динамічно розвивається на користь України та українців”, — повідомив директор з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ “Укрзалізниця” Ігор Романків.

“Але швидкість митного та прикордонного контролю залежить не тільки від залізничників і посадовців. Від пасажирів це також залежить, адже спроби провозити недозволені товари й інші порушення при перетині кордону можуть зіпсувати поїздку та звести нанівець таку гарну ініціативу”, — додав Ігор Романків.

Нагадаємо, що 23 грудня 2016 року перший рейс здійснив новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №705/706 Київ — Львів — Перемишль. За даними залізничників, він швидко стає популярним серед пасажирів. Так, вчора, 3 січня 2017 року, поїздом № 705/706 скористалося 360 пасажирів, і їх кількість постійно зростає.

 

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