КМУ согласовал упрощенное прохождение таможенных процедур для пассажиров поезда Киев-Львов-Перемышль
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Накануне нового года Кабинет министров Украины утвердил распоряжение № 1016-р от 23.12.2016 "О проведении эксперимента по осуществлению пограничного и таможенного контроля в электропоезде "Интерсити +" сообщением Киев-Львов-Перемышль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Распоряжением предусмотрены обработки всеми причастными службами и внедрение механизма пограничного и таможенного контроля во время движения поезда между станциями Львов и Мостиска-2 и в обратном направлении.
"Теперь время в пути почти на час уменьшился - до 6 часов 40 минут. Также поддержка Правительства указывает на то, что ПАО "Укрзализныця" движется в верном направлении, динамично развивается в пользу Украины и украинцев", - сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО "Укрзализныця" Игорь Романков.
"Скорость таможенного и пограничного контроля зависит не только от железнодорожников и должностных лиц. От пассажиров это также зависит, ведь попытки провозить запрещенные товары и другие нарушения при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу", - добавил Игорь Романков.
Напомним, что 23 декабря 2016 года первый рейс совершил новый скоростной поезд Интерсити + №705/706 Киев - Львов - Перемышль. По данным железнодорожников, он быстро становится популярным среди пассажиров. Так, вчера, 3 января 2017 года, поездом № 705/706 воспользовалось 360 пассажиров, и их количество постоянно растет.