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КМІС: більше 80% українців негативно оцінюють події у країні, частина - готова вийти на мітинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Більшість громадян вважають поганою соціально-економічну ситуацію в Україні і ще частина готова вийти на вулиці з протестом, передає УНН з посиланням на дані опитування КМІС.

КМІС: більше 80% українців негативно оцінюють події у країні, частина - готова вийти на мітинг

Відповідно до даних опитування, 82% українців оцінюють поточну соціально-економічну ситуацію як “погану”. Основною причиною, на думку українців, є корупція у вищих ешелонах влади — так вважають 66% опитаних.

Також, згідно з опитуванням, 84% українців загалом негативно оцінюють “все, що зараз відбувається в країні”. З тих, хто дав таку оцінку 56% вважають, що в такій ситуації “краще виходити на вулицю з протестом”, а 16% вважають, що “краще терпіти все заради збереження спокою”. При цьому 40% українців говорять, що готові особисто взяти участь в акціях протесту проти чинної влади.

Це опитування було проведено з 4 по 13 листопада 2016 року Київським міжнародним інститут соціології на замовлення клієнта провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн—ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

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