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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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КМИС: более 80% украинцев негативно оценивают события в стране, часть - готовы выйти на митинг

Киев • УНН

 • 7342 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Большинство граждан считают плохой социально-экономическую ситуацию в Украине и еще часть готовы выйти на улицы с протестом, передает УНН со ссылкой на данные опроса КМИС.

КМИС: более 80% украинцев негативно оценивают события в стране, часть - готовы выйти на митинг

Согласно данным опроса, 82% украинцев оценивают текущую социально-экономическую ситуацию как "плохую". Основной причиной, по мнению украинцев, является коррупция в высших эшелонах власти - так считают 66% опрошенных.

Также, согласно опросу, 84% украинцев в целом негативно оценивают "все, что сейчас происходит в стране". Из тех, кто дал такую ​​оценку 56% считают, что в такой ситуации "лучше выходить на улицу с протестом", а 16% считают, что "лучше терпеть все ради сохранения спокойствия". При этом 40% украинцев говорят, что готовы лично принять участие в акциях протеста против действующей власти.

Этот опрос был проведен с 4 по 13 ноября 2016 г. Киевским международным институтом социологии, который по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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