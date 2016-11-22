КМДА за найнижчою ціною закупила 15 авто швидкої допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Департамент охорони здоров’я Київської державної адміністрації 1 листопада закупив за найнижчою ціною через систему закупівель РroZorro 15 автомобілів швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням, передає УНН з посиланням на систему публічних закупівель РroZorro.
Згідно з опублікованої інформацією, протягом 60 днів з моменту подачі заявки підрядник зобов'язується поставити 15 автомобілів екстреної медичної допомоги типу В за ціною 30 млн гривень за автомобіль. З них 10 - на базі Citroen Jumper, і 5 - на базі Ford Transit.
Загальна сума закупівлі склала 29 млн 992 тыс. 500 гривен.
Пропозиції інших учасників торгів були дещо дорожчими.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, єдину "швидку", що обслуговує три міста, можуть закрити на Дніпропетровщині.