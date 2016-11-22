КМДА за найнижчою ціною закупила 15 авто швидкої допомоги

Згідно з опублікованої інформацією, протягом 60 днів з моменту подачі заявки підрядник зобов'язується поставити 15 автомобілів екстреної медичної допомоги типу В за ціною 30 млн гривень за автомобіль. З них 10 - на базі Citroen Jumper, і 5 - на базі Ford Transit.

Загальна сума закупівлі склала 29 млн 992 тыс. 500 гривен.

Пропозиції інших учасників торгів були дещо дорожчими.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, єдину "швидку", що обслуговує три міста, можуть закрити на Дніпропетровщині.