КГГА по самой низкой цене закупила 15 авто скорой помощи

Согласно опубликованной информации, в течение 60 дней с момента подачи заявки подрядчик обязуется поставить 15 автомобилей экстренной медицинской помощи типа В по цене 30 млн гривен за автомобиль. Из них 10 - на базе Citroen Jumper, и 5 - на базе Ford Transit.

Общая сумма закупки составила 29 млн 992 тыс. 500 гривен.

Предложения других участников торгов были несколько дороже.

Напомним, как сообщал УНН, единственную "скорую", которая обслуживает три города, могут закрыть в Днепропетровской области.