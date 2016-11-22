КГГА по самой низкой цене закупила 15 авто скорой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Департамент здравоохранения Киевской государственной администрации 1 ноября закупил по самой низкой цене через систему закупок РroZorro 15 автомобилей скорой медицинской помощи типа В с оборудованием, передает УНН со ссылкой на систему публичных закупок РroZorro.
Согласно опубликованной информации, в течение 60 дней с момента подачи заявки подрядчик обязуется поставить 15 автомобилей экстренной медицинской помощи типа В по цене 30 млн гривен за автомобиль. Из них 10 - на базе Citroen Jumper, и 5 - на базе Ford Transit.
Общая сумма закупки составила 29 млн 992 тыс. 500 гривен.
Предложения других участников торгов были несколько дороже.
Напомним, как сообщал УНН, единственную "скорую", которая обслуживает три города, могут закрыть в Днепропетровской области.