За два тижні у Києві демонтовано 236 незаконних АГЗП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За два тижні у Києві демонтовано 236 незаконно встановлених автогазозаправних пунктів (АГЗП). Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“У Києві залишилося 55 незаконно встановлених АГЗП, які столичні служби демонтують найближчим часом”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, кияни підтримують наміри КМДА щодо знесення незаконних газових модулів.
Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії із “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.