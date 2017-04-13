За две недели в Киеве демонтировали 236 незаконных АГЗП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За две недели в Киеве демонтировали 236 незаконно установленных автогазозаправочных пунктов (АГЗП). Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В Киеве осталось 55 незаконно установленных АГЗП, которые столичные службы демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей.
Также напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.