За две недели в Киеве демонтировали 236 незаконных АГЗП

"В Киеве осталось 55 незаконно установленных АГЗП, которые столичные службы демонтируют в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей.

Также напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.