КМДА: у Києві зберігається тенденція до зростання кількості тяжких випадків захворюваності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У столиці зберігається тенденція до зростання кількості тяжких випадків захворюваності на COVID-19. Як пише КМДА, якщо 1 серпня у лікарнях Києва перебувало 68 хворих на COVID-19, то сьогодні їхня кількість збільшилася до 143, передає УНН.
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За словами фахівців, вакцинація від COVID-19 значно знижує ризики захворіти та практично нівелює загрозу розвитку тяжких форм коронавірусу з небезпечними ускладненнями.
Нагадаємо
У Львівській області розпочалася нова хвиля COVID-19. За останній тиждень спостерігається зростання кількості нових випадків на 30%.