КМДА: у Києві зберігається тенденція до зростання кількості тяжких випадків захворюваності на COVID-19

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За словами фахівців, вакцинація від COVID-19 значно знижує ризики захворіти та практично нівелює загрозу розвитку тяжких форм коронавірусу з небезпечними ускладненнями.

Нагадаємо

У Львівській області розпочалася нова хвиля COVID-19. За останній тиждень спостерігається зростання кількості нових випадків на 30%.