КГГА: в Киеве сохраняется тенденция роста количества тяжелых случаев заболеваемости на COVID-19

Детали

По словам специалистов, вакцинация от COVID-19 значительно снижает риски заболеть и практически нивелирует угрозу развития тяжелых форм коронавируса с опасными осложнениями.

Напомним

Во Львовской области началась новая волна COVID-19. За последнюю неделю наблюдается рост числа новых случаев на 30%.