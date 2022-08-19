КГГА: в Киеве сохраняется тенденция роста количества тяжелых случаев заболеваемости на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В столице сохраняется тенденция к росту количества тяжелых случаев заболеваемости на COVID-19. Как пишет КГГА, если 1 августа в больницах Киева находились 68 больных на COVID-19, то сегодня их количество увеличилось до 143, передает УНН.
Детали
По словам специалистов, вакцинация от COVID-19 значительно снижает риски заболеть и практически нивелирует угрозу развития тяжелых форм коронавируса с опасными осложнениями.
Напомним
Во Львовской области началась новая волна COVID-19. За последнюю неделю наблюдается рост числа новых случаев на 30%.