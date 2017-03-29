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КМДА продовжить договір з "Київенерго" до завершення наступного опалювального сезону

КМДА продовжить договір з "Київенерго" до завершення наступного опалювального сезону

Київ • УНН

 • 19503 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Київська міська державна адміністрація продовжить договір з "Київенерго" до завершення наступного опалювального сезону, оскільки договір завершується 31 грудня 2017 року. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Угода про передачу в управління та користування ПАТ "Київенерго“ частини майна міста, укладена в 2001 році, завершується. Понад 16 років "Київенерго“ управляло теплоенергетикою столиці. 31 грудня 2017 року договір завершується, але є наміри продовжити його дію до кінця наступного опалювального сезону. Це непросте рішення ми прийняли, щоб не здійснювати стратегічно важливі для міста перетворення в розпал опалювального сезону, створюючи додаткові технічні та організаційні ризики. Однак нам треба визначитися з конкретною датою припинення взаємодії із "Київенерго“”, — зазначив заступник голови КМДА.

Він підкреслив, що принциповим є те, що місто не розглядає варіант продовження контракту з “Київенерго” більше, ніж на половину опалювального сезону.

“У рамках тієї угоди, що укладена 16 років тому, досягти модернізації теплоенергетичної системи — неможливо. "Київенерго“, по суті, не має належної відповідальності за обсяги модернізованих мереж, обсяги вкладених інвестицій. Наприклад, минулого року не було замінено жодного кілометра тепломереж. Для Києва це неприйнятно”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, прокуратура Києва перевірить ситуацію з “Київенерго”, “Київхлібом” та “Київмлином”.

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