КГГА продлит договор с "Киевэнерго" до завершения следующего отопительного сезона

"Соглашение о передаче в управление и пользование ПАО "Киевэнерго" части имущества города, заключенное в 2001 году, завершается. Более 16 лет "Киевэнерго" управляло теплоэнергетикой столицы. 31 декабря 2017 года договор заканчивается, но есть намерения продолжить его действие до конца следующего отопительного сезона. Это непростое решение мы приняли, чтобы не совершать важные для города преобразования в разгар отопительного сезона, создавая дополнительные технические и организационные риски. Однако нам надо определиться с конкретной датой прекращения взаимодействия с "Киевэнерго" ", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он подчеркнул, что принципиальным является то, что город не рассматривает вариант продления контракта с "Киевэнерго" более чем на половину отопительного сезона.

"В рамках той сделки, заключенное 16 лет назад, достичь модернизации теплоэнергетической системы - невозможно. "Киевэнерго", по сути, не имеет надлежащей ответственности за объемы модернизированных сетей, объемы вложенных инвестиций. Например, в прошлом году не было заменено ни одного километра теплосетей. Для Киева это неприемлемо", - сказал он.

Как сообщал УНН, прокуратура Киева проверит ситуацию с "Киевэнерго" , "Киевхлебом" и "Киевмлыном".