КМДА не може самотужки очистити столичний завод від отруйних речовин

"Питання "Радикалу" піднімається багато років, і на комісіях ця тематика багато разів обговорювалася. Також є величезна кількість звернень як депутатських, так і від комісії з питань екології. Ці звернення адресовані до Міністерства екології, в першу чергу. Адже це питання не стільки столичного масштабу, а взагалі національного. Тому вирішити самотужки це питання місто Київ не може", - розповів він.

К.Яловий також відзначив, що вирішення екологічних проблем заводу "Радикал", зокрема його очищення від ртуті, довгий час блокувалося і через технічні проблеми.

"Були і технічні проблеми, які не давали змогу вирішувати це питання. Одна із них – місцезнаходження підприємства, яке утилізовує ртуть із "Радикалу". На сьогодні це підприємство знаходиться на окупованій зоні і технічно немає можливості туди поставляти грунт, який буде зібраний із заводу "Радикал". Цим питанням, на скільки мені відомо, з боку міської влади займається Управління екології, яке знаходиться у Департаменті з благоустрою м.Києва. На сьогодні це підприємство знайшло можливість перевезти обладнання у Харківську область і зараз ідуть перемовини щодо можливості утилізації відходів та того грунту, який знаходиться на заводі "Радикал" у Харківській області", - розповів він.

Водночас, К.Яловий зауважив, що у Київській міські раді наразі розробляється проект щодо утилізації відходів заводу "Радикал". Кошти на розробку відповідного проекту вже закладені з боку місцевої влади, наголосив він.

"У цьому році з нашого боку вже закладені кошти на розроблення проекту щодо утилізації відходів заводу. Там невелика сума. І спочатку має бути розроблений проект. Як тільки буде вже зрозуміла кошторисна вартість даного проекту - ми, разом із екологічним національним фондом будемо звертатись до влади, аби разом із державою вирішити це питання", - наголосив він.

К.Яловий також зауважив, що Мінприроди має брати активну участь у вирішенні екологічної проблеми у столиці, а не робити вигляд, що нічого не відбувається.

"Де-факто, Мінприроди в першу чергу робить вигляд, що це спочатку столичне питання, і що, нібито, столична влада має вирішувати це питання. Я впевнений, що це зміниться тільки після того, коли у нас буде чіткий розроблений план дій", - переконаний він.

Нагадаємо, на заводі “Радикал” вже 20 років перебувають особливо небезпечні речовини, а саме 200 тис. тонн ртуті, які влада ніяк не може утилізувати.

Фінансування заходів з екологічної санації забрудненої ртуттю території ВАТ “Радикал” у 2014 та 2015 роках за рахунок державних коштів не проводилось через прийняття постанови Кабміну (прем’єр-міністр А.Яценюк) від 01.03.2014 №65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”.

При цьому у Мінприроді вважають, що проблеми заводу “Радикалу” має вирішувати столична влада.

Як раніше повідомляв УНН, міністр екології О.Семерак (квота “Народного фронту”) загалом вважає, що хаотична та безконтрольна ситуація у сфері поводження з небезпечними відходами, це перш за все, відповідальність виробників, а не Мінприроди.

Також нагадаємо, за останній час Мінприроди самоусунулося від контролю за забрудненням атмосферного повітря та поводженням з радіоактивними відходами.

Остання доповідь Мінприроди про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.