КГГА не может самостоятельно очистить столичный завод от ядовитых веществ

"Вопрос "Радикала" поднимается много лет, и на комиссиях эта тематика много раз обсуждалась. Также есть огромное количество обращений как депутатских, так и от комиссии по вопросам экологии. Эти обращения адресованы в Министерство экологии, в первую очередь. Ведь это вопрос не столько столичного масштаба, а вообще национального. Поэтому решить самостоятельно этот вопрос город Киев не может ", - рассказал он.

К.Яловой также отметил, что решение экологических проблем завода "Радикал", в частности его очистки от ртути, долгое время блокировалось и из-за технических проблем.

"Были и технические проблемы, которые не позволяли решать этот вопрос. Одна из них - местонахождение предприятия, что утилизирует ртуть с "Радикала". На сегодняшний день это предприятие находится на оккупированной зоне и технически нет возможности туда поставлять грунт, который будет собран с завода "Радикал". Этим вопросом, на сколько мне известно, со стороны городской власти занимается Управление экологии, которое находится в Департаменте по благоустройству Киева. На сегодня это предприятие нашло возможность перевезти оборудование в Харьковскую область и сейчас идут переговоры о возможности утилизации отходов и той почвы, которые находятся на заводе "Радикал" в Харьковской области ", - рассказал он.

В то же время, К.Яловой отметил, что в Киевском городском совете сейчас разрабатывается проект по утилизации отходов завода "Радикал". Средства на разработку соответствующего проекта уже заложены со стороны местных властей, отметил он.

"В этом году с нашей стороны уже заложены средства на разработку проекта по утилизации отходов завода. Там небольшая сумма. И сначала должен быть разработан проект. Как только будет уже понятна сметная стоимость данного проекта - мы, вместе с экологическим национальным фондом будем обращаться к власти , чтобы вместе с государством решить этот вопрос ", - подчеркнул он.

К.Яловой также отметил, что Минприроды должно активно участвовать в решении экологической проблемы в столице, а не делать вид, что ничего не происходит.

"Де-факто, Минприроды в первую очередь делает вид, что это сначала столичный вопрос, и, якобы, столичные власти должны решать этот вопрос. Я уверен, что это изменится только после того, когда у нас будет четкий разработан план действий", - убежден он.

Напомним, на заводе "Радикал" уже 20 лет находятся особо опасные вещества, а именно 200 тыс. тонн ртути, которые власть никак не может утилизировать.

Финансирование мероприятий по экологической санации загрязненной ртутью территории ПАО "Радикал" в 2014 и 2015 годах за счет государственных средств не проводилось из-за принятия постановления Кабмина (премьер-министр А.Яценюк) от 01.03.2014 года №65 "Об экономии государственных средств и недопущения потерь бюджета ".

При этом в Минприроды считают, что проблемы завода "Радикал" должны решать столичные власти.

Как ранее сообщал УНН министр экологии О.Семерак (квота "Народного фронта") в целом считает, что хаотичная и бесконтрольная ситуация в сфере обращения с опасными отходами, это прежде всего, ответственность производителей, а не Минприроды .

Также напомним, за последнее время Минприроды самоустранилось от контроля за загрязнением атмосферного воздуха и обращения с радиоактивными отходами .

Последний доклад Минприроды о состоянии окружающей среды датирован 2014 годом.