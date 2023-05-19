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КМДА: на час воєнного стану у Києві заборонено вихід суден на воду без дозволу

КМДА: на час воєнного стану у Києві заборонено вихід суден на воду без дозволу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У столиці на час воєнного стану заборонено навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах. Про це у КМДА повідомили на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Деталі

У київській міській державній адміністрації заявили, що на час воєнного стану у столиці України заборонено вихід суден на воду без дозволу. Це стосується використання річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах.

"Дозвіл на плавання суден, за зверненням суб’єктів господарювання, надається Київською міською військовою адміністрацією за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони міста Київ", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо

У столиці не планують відкривати пляжний сезон, киянам та гостям міста рекомендують утриматись від відвідування пляжів.

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