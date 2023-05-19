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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КГГА: на время военного положения в Киеве запрещен выход судов на воду без разрешения

Киев • УНН

 • 1346408 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В столице на время военного положения запрещена навигация речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах. Об этом в КГГА сообщили на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Детали

В киевской городской государственной администрации заявили, что на время военного положения в столице Украины запрещен выход судов на воду без разрешения. Это касается использования речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах.

"Разрешение на плавание судов, по обращению субъектов хозяйствования, предоставляется Киевской городской военной администрацией по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны города Киев", - отметили в КГГА.

Напомним

В столице не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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