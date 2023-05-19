КГГА: на время военного положения в Киеве запрещен выход судов на воду без разрешения

Детали

В киевской городской государственной администрации заявили, что на время военного положения в столице Украины запрещен выход судов на воду без разрешения. Это касается использования речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах.

"Разрешение на плавание судов, по обращению субъектов хозяйствования, предоставляется Киевской городской военной администрацией по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны города Киев", - отметили в КГГА.

Напомним

В столице не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.