КГГА: на время военного положения в Киеве запрещен выход судов на воду без разрешения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В столице на время военного положения запрещена навигация речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах. Об этом в КГГА сообщили на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
В киевской городской государственной администрации заявили, что на время военного положения в столице Украины запрещен выход судов на воду без разрешения. Это касается использования речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах.
"Разрешение на плавание судов, по обращению субъектов хозяйствования, предоставляется Киевской городской военной администрацией по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны города Киев", - отметили в КГГА.
Напомним
В столице не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.