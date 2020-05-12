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КМДА хоче "розпиляти" 10 млн євро з компанією олігарха - депутати Київради

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні Постійна комісія Київради з питань транспорту розглянула питання закупівлі містом 200 автобусів МАЗ на умовах лізингу, який планується укласти з "Укргазбанком". Депутати прийшли до висновку, що прописані в договорі ціни на автобуси значно завищені, а купувати їх планується у фірми знаходиться в розшуку НАБУ олігарха Дмитра Святаша, передає УНН.

КМДА хоче "розпиляти" 10 млн євро з компанією олігарха - депутати Київради

Відзначимо, раніше Київрада прийняла рішення про виділення 50 млн євро для закупівлі 12- і 18-метрових автобусів МАЗ в лізинг. КП "Київпастранс" запропонувало Київраді погодити договір з "Укргазбанком", де в якості постачальника автобусів зазначено ТОВ "Автомобільна компанія" Укравтоторг ", і де на зазначену суму пропонується купити 200 автобусів.

"Транспортна комісія 30 квітня отримала лист від компанії" МАЗТРАНССЕРВІС ", в якому вона пропонує на затверджених умовах поставити місту не 200, а 220 автобусів. Це компанія з 23-річним стажем роботи в Україні, і весь цей час вона працює з "Київпастрансом". За цей час вони зробили поставки близько 520 одиниць рухомого складу. Вони - офіційний дилер білоруського заводу МАЗ. Я, як колишній керівник "Київпастрансу" і транспортного департаменту, знаю цю компанію тільки з хорошого боку і розумію, що вони здатні виконати обіцяне ", - заявив депутат Київради Сергій Майзель.

Він зазначив, що кожен автобус перевозить близько тисячі пасажирів на добу. І 20 автобусів - це великий магістральний маршрут, який може перевозити 18-20 тис. Пасажирів.

"Це дуже важливо для киян, і якщо у нас є така можливість, то ми повинні зробити все можливе, щоб місто отримало за даним договором 220 автобусів", - підкреслив депутат.

У свою чергу його колега Святослав Кутняк розповів, наскільки насправді завищені ціни на автобуси в пропонованому "Київпастрансом" договорі.

"У відкритому доступі є інформація, що в базовій комплектації 12-метровий автобус коштує 155 тис. Євро. А у нас в договорі вказана ціна в 202 тис. Євро. 18-метровий автобус коштує 215 тис. Євро, а у нас в договорі - 288 тис. Євро. Тому я впевнений, що цей лізинг - це чергова афера КМДА з метою через фірми-прокладки "заробити" на цьому майже 10 млн євро ", - заявив депутат.

Крім того, депутат Київради Прохор Антоненко розповів, що фірма, у якій планується купити автобуси, належить втікача "регіоналу".

"Якщо ми подивимося в договір, то там в якості постачальника автобусів вказана фірма" Укравтоторг ". На 97% вона належить компанії "Неон Сіті Груп", яка є частиною корпорації АІС відомих "регіоналів" Дмитра Святаша та Василя Полякова. На Святоша заведено справу в НАБУ, в минулому році він втік з України ", - нагадав Антоненко.

В результаті глава Транспортної комісії Олексій Окопний запропонував продовжити розгляд питання на наступному засіданні. Також депутати домовилися направити листи з проханням уточнень і роз'яснень дилерам і керівництву "Київпастрансу".

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