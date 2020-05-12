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КГГА хочет “распилить” 10 млн евро с компанией беглого олигарха - депутаты Киевсовета

Киев • УНН

 • 4478 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта рассмотрела вопрос закупки городом 200 автобусов МАЗ на условиях лизинга, который планируется заключить с “Укргазбанком”. Депутаты пришли к выводу, что прописанные в договоре цены на автобусы значительно завышены, а покупать их планируется у фирмы находящегося в розыске НАБУ олигарха Дмитрия Святаша, передает УНН.

КГГА хочет “распилить” 10 млн евро с компанией беглого олигарха - депутаты Киевсовета

Отметим, ранее Киевсовет принял решение о выделении 50 млн евро для закупки 12- и 18-метровых автобусов МАЗ в лизинг. КП “Киевпастранс” предложило Киевсовету согласовать договор с “Укргазбанком”, где в качестве поставщика автобусов указано ООО “Автомобильная компания “Укравтоторг”, и где на указанную сумму предлагается купить 200 автобусов.

“Транспортная комиссия 30 апреля получила письмо от компании “Мазтранссервис”, в котором она предлагает на утвержденных условиях поставить городу не 200, а 220 автобусов. Это компания с 23-летним стажем работы в Украине, и все это время она работает с “Киевпастрансом”. За это время они совершили поставки около 520 единиц подвижного состава. Они - официальный дилер белорусского завода МАЗ. Я, как бывший руководитель “Киевпастранса” и транспортного департамента, знаю эту компанию только с хорошей стороны и понимаю, что они способны выполнить обещанное”, - заявил депутат Киевсовета Сергей Майзель.

Он отметил, что каждый автобус перевозит около тысячи пассажиров в сутки. И 20 автобусов - это большой магистральный маршрут, который может перевозить 18-20 тыс. пассажиров.

“Это очень важно для киевлян, и если у нас есть такая возможность, то мы должны сделать все возможное, чтобы город получил по данному договору 220 автобусов”, - подчеркнул депутат.

В свою очередь его коллега Святослав Кутняк рассказал, насколько на самом деле завышены цены на автобусы в предлагаемом “Киевпастрансом” договоре.

“В открытом доступе есть информация, что в базовой комплектации 12-метровый автобус стоит 155 тыс. евро. А у нас в договоре указана цена в 202 тыс. евро. 18-метровый автобус стоит 215 тыс. евро, а у нас в договоре - 288 тыс. евро. Потому я уверен, что этот лизинг - это очередная афера КГГА с целью через фирмы-прокладки “заработать” на этом почти 10 млн евро”, - заявил депутат.

Кроме того, депутат Киевсовета Прохор Антоненко рассказал, что фирма, у которой планируется купить автобусы, принадлежит беглому “регионалу”.

“Если мы посмотрим в договор, то там в качестве поставщика автобусов указана фирма “Укравтоторг”. На 97% она принадлежит компании “Неон Сити Груп”, которая является частью корпорации АИС известных “регионалов” Дмитрия Святаша и Василия Полякова. На Святоша заведено дело в НАБУ, в прошлом году он бежал из Украины”, - напомнил Антоненко.

В итоге глава Транспортной комиссии Алексей Окопный предложил продолжить рассмотрение вопроса на следующем заседании. Также депутаты договорились направить письма с просьбой уточнений и разъяснений дилерам и руководству “Киевпастранса”.

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