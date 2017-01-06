КМДА готова відкрити у Києві додатково 20 пунктів обігріву — П.Пантелеєв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Київська міська державна адміністрація готова додатково відкрити у Києві 20 пунктів обігріву громадян. Про це розповів у ексклюзивному коментарі УНН заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
“Під час холодів ми розгорнули 30 пунктів обігріву для тих, кому знадобиться допомога, в усіх районах міста Києва. Якщо необхідно — відкриємо ще 20. Ми будемо моніторити попит на відвідування таких пунктів обігріву”, — заявив П.Пантелеєв.
За його словами, пункти обігріву громадян розташовані в приміщеннях ЖЕКів, закладів охорони здоров’я, в територіальних центрах соціального захисту.
“Всі служби працюють у цілодобовому режимі, всі служби налаштовані на те, що під час ускладнення погодних умов не було проблем, була комфортна температура в оселях”, — сказав П.Пантелеєв.
Він додав, що для КМДА ситуація складних погодних умов є штатною — комунальники працюватимуть у вихідні і святкові дні.