КГГА готова открыть в Киеве дополнительно 20 пунктов обогрева - П.Пантелеев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Киевская городская государственная администрация готова дополнительно открыть в Киеве 20 пунктов обогрева граждан. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии УНН заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
“Во время холодов мы развернули 30 пунктов обогрева для тех, кому понадобится помощь, во всех районах города Киева. Если необходимо — откроем еще 20. Мы будем мониторить спрос на посещение таких пунктов обогрева”, — заявил П.Пантелеев.
По его словам, пункты обогрева граждан расположены в помещениях ЖЭКов, учреждений здравоохранения, территориальных центрах социальной защиты.
“Все службы работают в круглосуточном режиме, все службы настроены на то, чтобы во время осложнения погодных условий не было проблем, была комфортная температура в домах”, — сказал П.Пантелеев.
Он добавил, что для КГГА ситуация сложных погодных условий является штатной — коммунальщики будут работать в выходные и праздничные дни.