Ключовою частиною стратегії управління держфінансами є середньострокове бюджетне планування – О.Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Ключовою частиною схваленої вчора урядом стратегії управління державними фінансами на 2017-2021 роки є середньострокове бюджетне планування. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.
“КМУ схвалив стратегію управління державними фінансами, ключова частина якої наша Стратегія середньострокового бюджетування. Бюджетному плануванню на 3 роки з KPIs, таргетуванням дефіциту/профіциту та звітами розпорядників при обґрунтуванні запиту на наступні роки — бути! Великий крок до підвищення ефективності в публічних фінансах”, — написала О.Маркарова.
Як повідомляв УНН, метою стратегії управління держфінансами є побудова сучасної та ефективної системи управління державними фінансами, яка здатна надавати якісні державні послуги, ефективно акумулювати ресурси та розподіляти їх у чіткій відповідності з пріоритетами розвитку держави.
Основними завданнями досягнення стратегії, як зазначав міністр фінансів О.Данилюк, є дотримання загальної бюджетної податкової дисципліни, підвищення ефективності розподілу ресурсів, забезпечення ефективного виконання бюджету та підвищення рівня прозорості та підзвітності держфінансів.
“Впровадження нової стратегії управління державними фінансами включає запровадження середньострокового бюджетування. Це означатиме розподіл бюджетних ресурсів згідно пріоритетів розвитку на 3 роки, а також розробку чітких цілей розвитку на 5 років та ключових показників ефективності для оцінки імплементації стратегії”, — повідомляли у Мінфіні.
До того ж, у наступні 4 місяці уряд буде розробляти Національний план дій з її імплементації на всіх рівнях.
У відомстві вражають, що стратегія управління державними фінансами забезпечить високий рівень прозорості та підзвітності усіх державних інституцій і дозволить громадянам здійснювати прямий контроль планування та розподілу бюджетів.